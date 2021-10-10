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شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث مع حملة ثمرة خير سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر المستفيدة

مجدلاني يبحث مع حملة ثمرة خير سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر المستفيدة
رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتوفير الخدمات الاجتماعية والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم في مكتبه بمدينة رام الله، مدير حملة ثمرة خير بسمة العويوي والوفد المرافق لها، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة لخدمة الأسر المهمشة والفقيرة.

وقال وزير التنمية: "ان الحكومة الفلسطينية لا يمكنها  توفير خدمات الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية إلا بالشراكة والتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع  الحماية الاجتماعية ودعا الحملة للاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة لضمنان وصول المساعدات لمستحقيها ."

وتابع الوزير "ان الوزارة تكثف جهودها لتفعيل دور مجالس التخطيط في محافظات الوطن انطلاقاً من مبدأ التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم مع الناس ولأجلهم."

وشكر الوزير كل الشركاء العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية مثمناً جهود حملة ثمرة خير المتواصلة لدعم جهود الوزارة بتوفير المساعدات المختلفة للأسر الفقيرة والمهمشة.

بدورها أكدت العويوي على ان الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية حقيقية ومتواصلة لتوفر المساعدات للأسر المستفيدة، مثمنةً جهود وزير التنمية د. أحمد مجدلاني في تفعيل الشراكة مع الشركاء والتي استطاعت من خلالها الوزارة توفير احتياجات الأسر المستفيدة خلال فترة جائحة (كورونا).



 

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