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الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بحقوقهم

الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بحقوقهم
جانب من الاعتصام
رام الله - دنيا الوطن
اعتصم العشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء في الكويت بمقر ديوان الوزارة، جاء ذلك استجابة لدعوة تجمع العاملين في الوزارة، للمطالبة بإقرار وصرف البدلات المختلفة.

وأكد المشاركون في اعتصام موظفي وزارة الكهرباء والماء على أن الكثيرين منهم يعملون في بيئة عمل خطرة ما يستدعي تقديرهم ماديا، وفق (صحيفة القبس الكويتية).

بدوره، قال محمد المشعان، عضو اللجنة المنظمة للتجمع: "إن العاملين في الوزارة يشعرون بالتهميش في ظل تجاهل مسؤولي الوزارة والنقابة لمطالبهم".

وأكد أنهم يتعرضون للخطر في مواقع العمل المختلفة، بسبب طبيعة العمل لكنهم يحصلون على بدل خطر قدره 35 دينارا فقط.

من جانبه، قال محمود المسباح،عضو اللجنة المنظمة: "إن تقارير الهيئة العامة للبيئة تثبت وجود معدلات تلوث مرتفعة في المحطات ومواقع العمل المختلفة".

فيما أفادت المهندسة نور السالم : "إن المعتصمين يطالبون كذلك بالحصول على بدل العيار بعد إيقافه عن المعينين الجدد منذ 2017"، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة منذ ثلاث سنوات إلا أن الديوان لم يرد، مشيرةً إلى أن المطالب تشمل كذلك الحصول على بدلات الخطر والشاشة والسهر.

من جهته، قال حسين الشمري، منسق تجمع العاملين: "إن الوزارة تماطل في إقرار حقوق الموظفين بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، فضلا عن حصول الكويت على أفضل مستوى لإنتاج المياه في الوطن العربي، ورغم ذلك يتم تجاهل المطالب".

وأضاف أن الوزارة وضعت من نفسها ندا للموظفين، إذ سبق أن طالبت الديوان بإيقاف بدل العيار وهو إجراء مستغرب، معبراً عن أسفه لمماطلة القيادات.

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