9 وفيات و550 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 6، أريحا والأغوار 12، طوباس 13، جنين 39، سلفيت 8، طولكرم 15، ضواحي القدس 9، بيت لحم 17، الخليل 41، رام الله والبيرة 43، نابلس 20، قطاع غزة 327".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 60، أريحا والأغوار 35، طوباس 3، جنين 45، سلفيت 9، طولكرم 80، ضواحي القدس 20، بيت لحم 24، الخليل 26، رام الله والبيرة 90، نابلس 92، قطاع غزة 1500".وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، حالة في جنين، حالتان في نابلس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 169 مريضا، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.