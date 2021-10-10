هنية: قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والوطني

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، الصحفية المحررة بشرى الطويل من مدينة البيرة، بمناسبة تحررها من سجون الاحتلال بعد اعتقالها لـ 11 شهرًا في سجن الدامون.وأشاد هنية خلال اتصال هاتفي، بتضحيات الصحفية بشرى ووالدها الأسير القيادي جمال الطويل وعائلته المجاهدة التي صمدت في وجه الغطرسة الصهيونية التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني كافة.وأكد على استمرار الحركة في جهودها الحثيثة للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ضمن صفقات تبادل مشرفة، مشيدًا بصمودهم وعطائهم الدائم، مؤكدا أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والوطني.