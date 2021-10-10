سلطة النقد تعلن أن البنك العربي أول بنك يتيح خدمة "Apple Pay" لمعتمديه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن البنك العربي أول بنك يتيح خدمة Apple Pay لمعتمديه في فلسطين، للدفع بتقنية اللاتلامسية، والتي تتيح لمعتمديه الدفع بطريقة بسيطة وآمنة وأكثر خصوصية، ومن خلالها سيتمكن معتمدو البنك الذين يمتلكون أجهزة " Apple" والتي تشمل iPhone، Apple Watch، iPad وMac من إتمام عمليات الشراء باستخدام هذه الخدمة لدى نقاط البيع، أو الكترونياً عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية وذلك من خلال ربط بطاقات البنك العربي مع محفظة "Apple" المتوفرة على أجهزتهم بشكل سلس وسريع.وقال السيد إياد زيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي إن جهود سلطة النقد تتركز حالياً حول تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لها والمتمثلة في التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية من خلال تنفيذ المعاملات المالية عبر قنوات إلكترونية متعددة بشكل سهل وأمن وبتكلفة أقل وفي أي وقت. مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستشجع على تقليل إستخدام النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات المجتمع وزيادة التنافسية ما بين مزودي الخدمات المالية.وهنأ السيد زيتاوي البنك العربي كونه البنك الأول في فلسطين الذي أتاح هذة الخدمة لمعتمديه، معتبراً البنك العربي بنكاً متميزاً في مواكبة وتوفير أحدث خدمات الصيرفه الإلكترونية. كما وأشار الى عمل بعض المصارف الأخرى على توفير هذه الخدمه لعملائها خلال الفتره القريبة القادمه.وأكد السيد مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – فلسطين، أن "جميع معتمدي البنك العربي في فلسطين يمكنهم الاستفادة من عروض البنك المتاحة على بطاقات الدفع والائتمان عند تفعيلهم خدمة "Apple Pay" للدفع بواسطة أجهزة iPhone و Apple Watchلدى مختلف المحلات والمطاعم وسيارات الأجرة وماكينات البيع الذاتي وغيرها. كذلك يمكن للمعتمدين الدفع من خلال الخدمة للشراء من متجر التطبيقات أو عبر محرك ويب Safari بكل سهولة بدون الحاجة إلى ملء نماذج حساب طويلة أو إدخال بيانات الشحن والفوترة بشكل متكرر. إذ تتم عملية الدفع باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو باللمس أو من خلال كلمة سر الجهاز.وأوضح السيد صقر أن خاصيتا الأمان والخصوصية تمثلان جوهر آلية العمل لخدمة "Apple Pay"، فعند استخدام المعتمدين بطاقات الدفع أو الائتمان الصادرة عن البنك العربي للدفع من خلال هذه الخدمة، يتم إنشاء رقم خاص بكل جهاز ورمز فريد لكل عملية شراء على حدة، حيث يتيح الرمز تنفيذ عملية الشراء ويتم حفظه في جهاز المعتمد بشكل آمن، بدلاً من حفظ رقم بطاقات الدفع أو الائتمان على جهاز المعتمد أو على أي من خوادم شركة " Apple".ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي في فلسطين يقدم منظومة متقدمة من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية التي يسخّرها لمعتمديه من قطاع الأفراد والتي تلبي احتياجاتهم المتعددة وتنسجم مع أسلوب حياتهم العصري. ويأتي هذا في إطار خطة البنك الاستراتيجية لتوفير حلول مصرفية رقمية متكامله وسلسة لمعتمديه ضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان وبما يواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.