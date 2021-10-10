غزة: "العدل" ترحب بالبيان الصادر عن (هيومن رايتس ووتش)

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة العدل، بغزة، بالبيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول حظر (فيسبوك) و(إنستغرام) المحتوى الفلسطيني.وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الشهادة تؤكد على انحياز مواقع التواصل المذكورة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وأنها بذلك لا تقل عنصرية عن كيان الاحتلال وقادته وجنوده الذين يستبيحون الدم الفلسطيني في كل لحظة.وأكدت الوزارة التي تعرضت صفحتها الرسمية على (فيسبوك) للحظر من قبل إدارة الموقع الشهر الماضي أن المحتوى الفلسطيني هو واحد من أدوات النضال السلمية التي تساهم في نشر الرواية الفلسطينية للرأي العام العالمي والذي بات مدركا لعدالة القضية الفلسطينية.وثمنت الوزارة دور النشطاء والصحفيين الفلسطينيين الذين حملوا الهم الفلسطيني واستخدموا منصاتهم للتعبير عن صدق انتمائهم لأرضهم وشعبهم.