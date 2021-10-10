شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون قاطفي ثمار الزيتون في دير الحطب شرق نابلس

مستوطنون يهاجمون قاطفي ثمار الزيتون في دير الحطب شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
تصدى أهالي قرية دير الحطب شرق نابلس، اليوم الأحد، لهجوم مستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مستوطنة "ألون موريه".

وأفاد رئيس مجلس قروي دير الحطب عبد الكريم حسين، إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا قاطفي ثمار الزيتون في المناطق القريبة من المستوطنة، واندلعت مواجهات عنيفة بينهم، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال حضرت إلى المكان واحتجزت المواطن أسعد سليمان إسماعيل.

وأوضح أن المواطنين، الذين تمكنوا من الدخول لأراضيهم القريبة من المستوطنة المذكورة، تفاجأوا بوجود مادة سوداء على أشجار الزيتون، وكذلك قيام مستوطنين بزراعة قرابة 70 دونما من أراضيهم، التي لم يتمكنوا من دخولها منذ أكثر من 10 سنوات، بأشجار العنب.

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