المفتي العام يحذر من الإمعان في انتهاك حرمة مقبرة مأمن الله الإسلامية





وقال: إن عدداً من مسؤولي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، يترأسهم المستوطن المتطرف السفير السابق ديفيد فريدمان المقيم في مستعمرة بيت إيل، ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، المعروف بمواقفه الصهيونية المتطرفة يسعون لإقامة حفل في مقبرة مأمن الله يوم غد الاثنين 11 تشرين الأول، مبيناً أن هذه الزمرة الحاقدة لم تكتف بالويلات والظلم الذي أوقعته على الشعب الفلسطيني، بل امتد ظلمها ليشمل حتى موتى الفلسطينيين، وأكد سماحته على أن مقبرة مأمن الله تعود إلى أصل الوجود الإسلامي في مدينة القدس، وأن الاعتداء عليها يعد تعدياً سافراً على أحياء المسلمين وأمواتهم، ومساً بمشاعرهم في مختلف أنحاء العالم، وهي وقف إسلامي، تضم رفات عدد كبير من أبناء المسلمين ورموزهم العلمية والوطنية، وسبق لسلطات الاحتلال أن صادرتها لإقامة ما يسمى ب(متحف التسامح) على رفات أموات المسلمين، مندداً بهذه الغطرسة والعنصرية والإمعان بالجرائم التي تطال البشر والحجر والأموات أيضاً، ومشدداً على أن إجراءات التهويد والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس تهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي والعربي فيها، وهو يمس بكرامة الأحياء والأموات دون أي رادع ديني أو أخلاقي أو قانوني.



وناشد المنظمات والهيئات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية، مطالباً بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية بالعدوان والتدنيس.



رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، من عزم مؤسسات صهيوأمريكية إقامة احتفال على جزء من مقبرة "مأمن الله" بالقدس، التي تحتضن رفات مقدسيين ومسلمين منذ العصور الإسلامية المتقدمة.