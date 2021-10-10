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ليبيا: تمكنا من السيطرة على تسرب نفطي في حقل مبروك

ليبيا: تمكنا من السيطرة على تسرب نفطي في حقل مبروك
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، سيطرتها على تسرب نفطي في إحدى الخزانات التابعة لشركة مبروك للعمليات النفطي، وذلك بعد تصادم مع ناقلة نفطية يوم الجمعة.

وقالت المؤسسة في بيان: "إن شركة مرزق، وهي شركة خدمات تجارية تأسست في المملكة المتحدة، ستساعد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من خلال التعاون مع الشركات البريطانية الكبرى، بما في ذلك مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون الرائدون بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع".

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى توسيع طاقتها الإنتاجية للنفط بما يتجاوز 2 مليون برميل في اليوم، وستساعدها شركة مرزق في تحقيق هذا الهدف.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق عن افتتاحها رسمياً وحدة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن.

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