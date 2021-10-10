دولي

أمريكا تستأنف جهود إحلال السلام في اليمن

أمريكا تستأنف جهود إحلال السلام في اليمن
البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، اليوم الأحد، أنه استأنف تحركاته بهدف الدفع باتجاه إحلال السلام، على وقع تصعيد حوثي غير مسبوق جنوبي محافظة مأرب.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ ليندركينغ، بدأ من الأردن جولة جديدة، سيزور خلالها عدداً من دول المنطقة، كما سيلتقي الحكومة اليمنية، وممثلي المجتمع المدني اليمني، وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين، والأمم المتحدة، وشركاء دوليين آخرين.

ووفق الخارجية الأميركية، فإنّ جهود ليندركينغ، لا تزال مركزة على تقديم الإغاثة الفورية لشعب اليمن، ودفع عملية سلام شاملة، بقيادة الأمم المتحدة، وأنّه مستمر في الدعوة إلى حل دائم لأزمة الوقود، بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات المشتقات النفطية، والتلاعب الحوثي بأسعارها وتخزينها.

كما أنه سيبحث خلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين، تداعيات استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، ومقتل مزيد من المدنيين. وتأتي جولة المبعوث، متزامنة وتصعيد حوثي غير مسبوق.

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