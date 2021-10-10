شؤون فلسطينية

الأسرى يرجعون وجبتي طعام استكمالًا لبرنامجهم النضالي الذي أعلنوا عنه

الأسرى يرجعون وجبتي طعام استكمالًا لبرنامجهم النضالي الذي أعلنوا عنه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّه ومن المقرر اليوم الأحد، أن يرجع الأسرى وجبتي طعام، استكمالًا للبرنامج النضالي الذي شرعوا به منذ مطلع الأسبوع الماضي، رفضًا للإجراءات التنكيلية و"العقابية" التي تواصل إدارة سجون الاحتلال في تنفيذها بحقّ الأسرى، لا سيما أسرى الجهاد الإسلامي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّه وإضافة إلى إرجاع وجبات الطعام، سيوجه الأسرى مجددًا رسائل احتجاجية لكافة إدارات السجون، كجزء من البرنامج المقرر، وسيواصل الأسرى خطواتهم النضالية حتى نهاية الأسبوع والتي تتمثل بخطوات عصيان وتمرد على قوانين السّجن.

وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حتى تحقيق مطالبهم، وسيكون استمرار هذا البرنامج مرهون برد إدارة السجون على مطالب الأسرى.

يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول المنصرم – تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما أنّ مجموعة منهم نقلوا مجددًا إلى التحقيق، وغالبيتهم من قيادات الجهاد الإسلامي. 

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