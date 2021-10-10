دولي

ترامب: روسيا والصين أخذتا معدات أمريكية من أفغانستان وفككتها

ترامب: روسيا والصين أخذتا معدات أمريكية من أفغانستان وفككتها
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن روسيا والصين قامتا بتفكيك ودراسة مروحيات تركها الجيش الأمريكي في أفغانستان.

وأضاف الرئيس السابق في تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية أيوا: "بات لدى الروس والصينيين عينات من المروحيات الأمريكية، وهم يقومون بتفكيك مروحيات أباتشي ودراستها، وقريباً سيجمعون أفضل المعدات".

وتابع ترامب: "تركت القوات الأمريكية، عند مغادرتها أفغانستان عدة مروحيات قديمة عاطلة عن العمل، وليس من الأنواع الحديثة، والآن وقعت هذه المعدات بيد أعدائنا".

أخبار ذات صلة

مصرع 19 شخصاً في تحطم طائرة روسية

مصرع 19 شخصاً في تحطم طائرة روسية

تايوان: دفاعاتنا لن تُجبَر البلاد على الخضوع للصين والشعب من يقرر مستقبله

تايوان: دفاعاتنا لن تُجبَر البلاد على الخضوع للصين والشعب من يقرر مستقبله

أمريكا تستأنف جهود إحلال السلام في اليمن

أمريكا تستأنف جهود إحلال السلام في اليمن

ترامب ينتقد سياسة بايدن الاقتصادية

ترامب ينتقد سياسة بايدن الاقتصادية

إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

روسيا تعلن سقوط طائرة تقل مظليين في تتارستان

روسيا تعلن سقوط طائرة تقل مظليين في تتارستان

مسؤول فرنسي يطالب بريطانيا بنحو 75 مليون دولار لمنع المهاجرين

مسؤول فرنسي يطالب بريطانيا بنحو 75 مليون دولار لمنع المهاجرين

باكستان: وفاة مهندس البرنامج النووي

باكستان: وفاة مهندس البرنامج النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم عين الحلوة في الأغوار

الاحتلال يداهم عين الحلوة في الأغوار

مجدلاني يبحث مع حملة ثمرة خير سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر المستفيدة

مجدلاني يبحث مع حملة ثمرة خير سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر المستفيدة

هنية: قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والوطني

هنية: قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والوطني

سلطة النقد تعلن أن البنك العربي أول بنك يتيح خدمة &#34;Apple Pay&#34; لمعتمديه

سلطة النقد تعلن أن البنك العربي أول بنك يتيح خدمة "Apple Pay" لمعتمديه

المفتي العام يحذر من الإمعان في انتهاك حرمة مقبرة مأمن الله الإسلامية

المفتي العام يحذر من الإمعان في انتهاك حرمة مقبرة مأمن الله الإسلامية

الأسير ضياء الآغا يدخل عامه الـ30 في الأسر

الأسير ضياء الآغا يدخل عامه الـ30 في الأسر

باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.. &#34;الميزان&#34; يدعو إلى إلغائها من النطاقين التشريعي

باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.. "الميزان" يدعو إلى إلغائها من النطاقين التشريعي

الأسرى يرجعون وجبتي طعام استكمالًا لبرنامجهم النضالي الذي أعلنوا عنه

الأسرى يرجعون وجبتي طعام استكمالًا لبرنامجهم النضالي الذي أعلنوا عنه

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بحقوقهم

الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بحقوقهم

ليبيا: تمكنا من السيطرة على تسرب نفطي في حقل مبروك

ليبيا: تمكنا من السيطرة على تسرب نفطي في حقل مبروك

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض