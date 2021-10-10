ترامب: روسيا والصين أخذتا معدات أمريكية من أفغانستان وفككتها

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن روسيا والصين قامتا بتفكيك ودراسة مروحيات تركها الجيش الأمريكي في أفغانستان.وأضاف الرئيس السابق في تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية أيوا: "بات لدى الروس والصينيين عينات من المروحيات الأمريكية، وهم يقومون بتفكيك مروحيات أباتشي ودراستها، وقريباً سيجمعون أفضل المعدات".وتابع ترامب: "تركت القوات الأمريكية، عند مغادرتها أفغانستان عدة مروحيات قديمة عاطلة عن العمل، وليس من الأنواع الحديثة، والآن وقعت هذه المعدات بيد أعدائنا".