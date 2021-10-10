ترامب: روسيا والصين أخذتا معدات أمريكية من أفغانستان وفككتها
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن روسيا والصين قامتا بتفكيك ودراسة مروحيات تركها الجيش الأمريكي في أفغانستان.
وأضاف الرئيس السابق في تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية أيوا: "بات لدى الروس والصينيين عينات من المروحيات الأمريكية، وهم يقومون بتفكيك مروحيات أباتشي ودراستها، وقريباً سيجمعون أفضل المعدات".
وتابع ترامب: "تركت القوات الأمريكية، عند مغادرتها أفغانستان عدة مروحيات قديمة عاطلة عن العمل، وليس من الأنواع الحديثة، والآن وقعت هذه المعدات بيد أعدائنا".
التعليقات