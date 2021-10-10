الرئيس عباس يهنئ الزعيم الكوري كيم جونغ أون بذكرى تأسيس حزب العمل

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بالذكرى الـ76 لتأسيس حزب العمل الكوري.وأعرب الرئيس عباس، في برقية التهنئة عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والاحترام، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل المشترك، من أجل الارتقاء بها، لما فيه مصلحة الشعبين.وثمن أبو مازن الدور الفاعل الذي يقوم به حزب العمل الكوري، لدعم قضية شعبنا ونضاله المشروع، وصولا لنيل حقه في الحرية والاستقلال وتقرير مصيره.