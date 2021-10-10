ترامب ينتقد سياسة بايدن الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد: "أن سياسة الإدارة الأمريكية الاقتصادية الحالية، ستفيد الصين أكثر من الولايات المتحدة"، موضحاً أن الحزب الجمهوري يريد تعزيز اقتصاد البلاد.وقال ترامب: "خطة بايدن ستبني الصين، ونحن في الحزب الجمهوري نريد بناء الولايات المتحدة"، مضيفاً أن مشروع الرئيس بايدن سيزيد العبء الضريبي على الأسر العاملة، وفق (سبوتنيك).وأفاد ترامب: "خطة بايدن تهدف إلى رفع الضرائب على الأعمال بشكل كبير، وهي من أعلى الضرائب في العالم وأعلى بكثير مما هي عليه في مكان يسمى الصين الشيوعية، كما سمعنا".وأكد الرئيس الأمريكي السابق، أن في حال تم قبول عرض بايدن، فسيكون من المربح للشركات العمل في الصين أكثر من الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أن خطة الرئيس جو بايدن التاريخية والضخمة للبنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار.