دولي

إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رام الله - دنيا الوطن
كشف محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس السبت، أن بلاده تمتلك أكثر من (120) كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال: "لقد تجاوزنا 120 كيلوغراما لدينا أكثر من هذا الرقم، شعبنا يعلم جيداً أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".

وتابع: "إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أيلول/ سبتمبر الماضي: "أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الغربية عام 2015".

وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لتصنيع السلاح النووي.

وافقت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، في حال قلصت طهران من برنامجها النووي.

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