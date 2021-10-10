إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

رام الله - دنيا الوطنكشف محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس السبت، أن بلاده تمتلك أكثر من (120) كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.وقال: "لقد تجاوزنا 120 كيلوغراما لدينا أكثر من هذا الرقم، شعبنا يعلم جيداً أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".وتابع: "إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أيلول/ سبتمبر الماضي: "أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الغربية عام 2015".وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لتصنيع السلاح النووي.وافقت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، في حال قلصت طهران من برنامجها النووي.