مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

وتوقع حسني في مداخلة هاتفية على قناة (الحدث اليوم)، الوصول لذروة الموجة الرابعة لفيروس (كورونا) في بلاده خلال الأسبوع المقبل، ومن الممكن استمرارها لفترة معينة، وبعدها حدوث انخفاض في أعداد الإصابات، وفق ما نقل موقع وكالة (سبوتنيك الروسية).





وأوضح رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة الوباء، أن الموجة الرابعة لم تشهد تغيرات جوهرية عن الموجات السابقة لفيروس (كورونا)، لافتًا إلى أن هناك بعض التغيرات الثانوية، أهمها استمرار ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة، مع الشعور بالصداع المستمر.







رام الله - دنيا الوطنكشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة (كورونا)، أمس السبت، موعد ذروة الموجة الرابعة للوباء، مؤكدًا أن هذه الموجة لم تشهد تغيرات جوهرية في مصر عن الموجات السابقة.