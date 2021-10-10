عربي

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مستشار قانوني سعودي، اليوم الأحد، أن هناك عقوبات تنتظر الطبيب الذي يدان بإجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لصحيفة (عكاظ)، نقلت عن المحامي كمال الشريف أن العقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة قد تصل أيضا إلى شطب اسم الطبيب من سجل المرخص لهم مع تحريك الدعوى ضد من يثبت تعاونه أو تواطؤه مع الطبيب.

وأوضح الشريف أن الفقهاء حرموا الإجهاض في مراحله وجميع أطواره المختلفة، ووضعوا درجات للتحريم والإثم المترتب عليه، والذي يختلف باختلاف المراحل.

وأشار إلى أن الإجهاض يمثل اعتداء على كائن حي خلقه الله عز وجل حتى ينمو، لذلك يترتب على الإجهاض كفارة قتل النَفس.

وأوضح الشريف أن عمليات الإجهاض محظورة في المملكة إلا بضوابط محددة وردت في المادة 22 من نظام مزاولة المهن الصحية.

وتنص المادة على أنه يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.

وقال إنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم 4 أشهر، وثبت بصورة مؤكدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم.

أخبار ذات صلة

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

لبنان تغرق في الظلام الحالك

لبنان تغرق في الظلام الحالك

تونس: مطالب بسحب جواز السفر الخاص بالرئيس الأسبق المرزوقي

تونس: مطالب بسحب جواز السفر الخاص بالرئيس الأسبق المرزوقي

الإمارات تضع شروط للحصول على التأشيرة السياحية لـ5 سنوات

الإمارات تضع شروط للحصول على التأشيرة السياحية لـ5 سنوات

الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة قريباً ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا

الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة قريباً ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا

&#34;الدفاعات الجوية السعودية&#34; تعترض مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

"الدفاعات الجوية السعودية" تعترض مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابًا من مخيم جنين

"مستعربون" يختطفون شابًا من مخيم جنين

كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)

كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)

مواجهات مع الاحتلال في سلوان

مواجهات مع الاحتلال في سلوان

المالكي يلتقي رؤساء لجان التضامن مع شعبنا في جنوب إفريقيا

المالكي يلتقي رؤساء لجان التضامن مع شعبنا في جنوب إفريقيا

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

شاهد: مدرسة خزاعة الثانوية للبنين تحيي ذكرى حرب أكتوبر

شاهد: مدرسة خزاعة الثانوية للبنين تحيي ذكرى حرب أكتوبر

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)