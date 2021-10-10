الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس السوري بشار الأسد، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، أمس السبت، على أهمية تعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين، وعودة جميع الأراضي المحتلة إلى سورياوقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "إن الأسد استقبل عبد اللهيان، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات في أفغانستان واليمن والعراق وسوريا".وأكد الأسد على أن سوريا تتفاعل مع اللجنة الدستورية في إطار المصالح الوطنية لسوريا، وليس بالتدخل وفرض وجهات نظر خارجية، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال في إدلب وعودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا.وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن إيران مهتمة بالعلاقات مع سوريا، والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين سيتم إنجازها بما يخدم مصلحة الشعبين، وستقف إيران في هذه المرحلة إلى جانب سوريا مثلما وقفت معها خلال حربها على الإرهاب".وتعتبر هي الزيارة الثانية له إلى سوريا منذ توليه منصبه، وكانت الزيارة الأولى في 29 آب/ أغسطس الماضي.