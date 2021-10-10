عربي

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، أمس السبت، على أهمية تعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين، وعودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "إن الأسد استقبل عبد اللهيان، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات في أفغانستان واليمن والعراق وسوريا".

وأكد الأسد على أن سوريا تتفاعل مع اللجنة الدستورية في إطار المصالح الوطنية لسوريا، وليس بالتدخل وفرض وجهات نظر خارجية، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال في إدلب وعودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن إيران مهتمة بالعلاقات مع سوريا، والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين سيتم إنجازها بما يخدم مصلحة الشعبين، وستقف إيران في هذه المرحلة إلى جانب سوريا مثلما وقفت معها خلال حربها على الإرهاب".

وتعتبر هي الزيارة الثانية له إلى سوريا منذ توليه منصبه، وكانت الزيارة الأولى في 29 آب/ أغسطس الماضي.

أخبار ذات صلة

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

لبنان تغرق في الظلام الحالك

لبنان تغرق في الظلام الحالك

تونس: مطالب بسحب جواز السفر الخاص بالرئيس الأسبق المرزوقي

تونس: مطالب بسحب جواز السفر الخاص بالرئيس الأسبق المرزوقي

الإمارات تضع شروط للحصول على التأشيرة السياحية لـ5 سنوات

الإمارات تضع شروط للحصول على التأشيرة السياحية لـ5 سنوات

الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة قريباً ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا

الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة قريباً ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا

&#34;الدفاعات الجوية السعودية&#34; تعترض مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

"الدفاعات الجوية السعودية" تعترض مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابًا من مخيم جنين

"مستعربون" يختطفون شابًا من مخيم جنين

كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)

كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)

مواجهات مع الاحتلال في سلوان

مواجهات مع الاحتلال في سلوان

المالكي يلتقي رؤساء لجان التضامن مع شعبنا في جنوب إفريقيا

المالكي يلتقي رؤساء لجان التضامن مع شعبنا في جنوب إفريقيا

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

شاهد: مدرسة خزاعة الثانوية للبنين تحيي ذكرى حرب أكتوبر

شاهد: مدرسة خزاعة الثانوية للبنين تحيي ذكرى حرب أكتوبر

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)