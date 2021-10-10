روسيا تعلن سقوط طائرة تقل مظليين في تتارستان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية في تتارستان، عن سقطت طائرة تقل مظليين، اليوم الأحد، في منطقة منزلينسك في تتارستان، ويبلغ نحو عدد ركاب الطائرة بـ (23) شخصا.وبحسب ما نقلته وكالة (سبوتنيك) عن مصدر مطلع، أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث، فيما يبقى مصير ثلاثة آخرين مجهولا.كما وأصيب ثلاثة أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، ويشير إلى أن هناك قتلى ويجري تحديد عددهم مع استمرار عملية الإنقاذ.وبحسب المعطيات الأولية، لقي كلا طياري الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة، منوهاً إلى أن الطائرة المحطمة من طراز L410، وهي طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية. وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري للطائرة عام 1973.الجدير ذكره، أن في سبتمبر/ أيلول، نفذت طائرة مماثلة هبوطا قاسيا في منطقة إيركوتسك شرقي روسيا، ما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.