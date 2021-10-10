اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية في بيان، أمس السبت، أنه "تم تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في كل من عدن والضالع، مقارنة مع 34 إصابة وثماني وفيات أعلن عنها الجمعة".





وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب وشرق البلاد إلى 9345 إصابة، تعافى منها 5910 ولا تزال هناك 1660 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1775.





ولا تزال جماعة (أنصار الله) الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن في شمال اليمن وغربه، تتكتم على عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس.







رام الله - دنيا الوطنسجل اليمن تراجعًا كبيرًا بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، في مؤشر على بدء انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد، بحسب ما أكدته اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة الوباء في البلاد.