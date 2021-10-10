شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات (كورونا)

الصحة بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1509 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 1460 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 176468 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 14366 حالة، إجمالي المتعافين 160642 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1460 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 295 حالة، من بينها 191 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 455147 شخصا.

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