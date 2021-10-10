عربي

لبنان تغرق في الظلام الحالك

لبنان تغرق في الظلام الحالك
رام الله - دنيا الوطن
تعرض لبنان، أمس السبت، إلى ظلام تام بعد توقف معملي دير عمار شمالا والزهراني جنوبا، عن إنتاج الطاقة بسبب نفاذ مادة الفيول أويل، الأمر الذي أدى إلى تدني إنتاج الطاقة إلى ما دون 200 ميغاواط، وهو ما قد يؤدي إلى الدخول في الانقطاع العام الشامل كون الإنتاج لا يكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها.

وأعلنت مؤسّسة كهرباء لبنان في بيان صحفي  أنّه "بعد توقف معمل دير عمار صباح الجمعة، قسرياً عن إنتاج الطاقة جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، توقف أيضاً معمل الزهراني قسرياً ظهر السبت للسبب عينه".

وأشارت إلى أنّه "من المرتقب أن تصل مساء شحنة مادة الفيول أويل، والتي من المتوقع أن يتمّ تفريغ حمولتها في كلّ من خزانات مصفاتيّ الذوق والجية مطلع الأسبوع المقبل".

وذكّرت مؤسّسة كهرباء لبنان بأنّه "سبق لها وحذّرت مراراً وتكراراً منذ أشهر عدّة من خطر الدخول في المحظور في ما خصّ التغذية بالتيار الكهربائي، والمخاطرالعالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي".

ولجأت يوم أمس وزارة الطاقة إلى الجيش اللبناني إذ أن اتفاقاً حصل بين وزير الطاقة وليد فياض وقائد الجيش العماد جوزاف عون على تأمين الفيول لمعملي دير عمار والزهراني من احتياط مخزون الجيش ريثما تفرغ شحنة الفيول.

وأصدرت مؤسّسة كهرباء لبنان بياناً آخر أكّدت فيه أنّ "قيادة الجيش أبدت كامل الاستعداد لتسليم كمية إجمالية تبلغ ستة آلاف كيلوليتر مناصفة بين معملي الزهراني ودير عمار لإعادة تشغيل المعملين تباعاً منذ منتصف الليل الفائت وأنّ هذه الكمية تكفي لفترة ثلاثة أيّام".

أخبار ذات صلة

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

تونس: مطالب بسحب جواز السفر الخاص بالرئيس الأسبق المرزوقي

تونس: مطالب بسحب جواز السفر الخاص بالرئيس الأسبق المرزوقي

الإمارات تضع شروط للحصول على التأشيرة السياحية لـ5 سنوات

الإمارات تضع شروط للحصول على التأشيرة السياحية لـ5 سنوات

الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة قريباً ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا

الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة قريباً ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا

&#34;الدفاعات الجوية السعودية&#34; تعترض مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

"الدفاعات الجوية السعودية" تعترض مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابًا من مخيم جنين

"مستعربون" يختطفون شابًا من مخيم جنين

كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)

كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)

مواجهات مع الاحتلال في سلوان

مواجهات مع الاحتلال في سلوان

المالكي يلتقي رؤساء لجان التضامن مع شعبنا في جنوب إفريقيا

المالكي يلتقي رؤساء لجان التضامن مع شعبنا في جنوب إفريقيا

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

شاهد: مدرسة خزاعة الثانوية للبنين تحيي ذكرى حرب أكتوبر

شاهد: مدرسة خزاعة الثانوية للبنين تحيي ذكرى حرب أكتوبر

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

السعودية: عقوبة رادعة ضد طبيب إجهاض

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

الأسد يؤكد على أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

اليمن: تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)