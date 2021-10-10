تونس: مطالب بسحب جواز السفر الخاص بالرئيس الأسبق المرزوقي





ولفت إلى أن فرنسا الديمقراطية لا يمكن أن تكون مع نظام الرئيس سعيد، داعياً الحكومة الفرنسية إلى الوقوف بجانب التونسيين.





رام الله - دنيا الوطنطالبت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، بضرورة سحب جواز السفر الخاص من الرئيس الأسبق منصف المرزوقي.وقالت النقابة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): " ندين بشدة التصريحات الخطيرة والمشينة التي أدلى بها اليوم المرزوقي والتي حرّض فيها سلطات دولة اجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لإفشال القمة (50) لمنظمة الفرنكوفونية المقرر تنظيمها بتونس الشهر القادم".واعتبر البيان أن تلك التصريحات تعد إخلالاً بواجب التحفظ ومساً بمصالح البلاد، وتتعارض مع المهام الدبلوماسية النبيلة، تخالف أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.ودعا المرزوقي بالأمس خلال تجمع للجالية التونسية في باريس من وصفهم بأصدقاء تونس، إلى بذل كل ما باستطاعتهم لإنهاء هذه المرحلة، وإرجاع العمل بالدستور وعودة نشاط البرلمان التونسي.كما حذر المرزوقي في كلمته التي ألقاها باللغة الفرنسية من تنامي ظاهرة معاداة الفرنكفونية في تونس والجزائر والمغرب وفي كامل دول المغرب العربي.