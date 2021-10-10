رضوان: الاحتلال يكذب على شعبه وغير مكترث باستعادة جنوده المحتجزين لدى المقاومة

رام الله - دنيا الوطناكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال الإسرائيلي يكذب على شعبيه ويخادع ذوي المعتقلين لدى المقاومة الفلسطينية، وأنه غير مكترث باستعادتهم.جاء ذلك في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بذكرى توقيع صفقة وفاء الاحرار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي بموجبها تم الافراج عن 1027 أسيرا، مقابل تسليم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.وقال رضوان: "ستبقى قضية الأسرى على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية".