المستشار النمساوي يتنحى عن منصبه بعد خضوعه للتحقيق في شبهات فساد

وقال كورتس، المستشار الشاب الذي يبلغ من العمر (35 عامًا) إنه يقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ، وهو دبلوماسي محترف، منصب المستشار خلفًا له، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).





وأشار المستشار النمساوي إلى أنه يعتزم الاستمرار زعيمًا لحزبه المحافظ وأن يكون زعيمًا لحزب في البرلمان أيضًا.





وكان الادعاء العام بالنمسا قد فتح تحقيقًا في شبهات بالفساد المالي طالت المستشار سيباستيان كورتس، وفي حين نفى السياسي اليميني الاتهامات الموجهة إليه، دعت أحزاب معارضة إلى استقالته.







رام الله - دنيا الوطنأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أمس السبت، أنه سيتنحى عن منصبه بعد خضوعه للتحقيق في شبهات فساد تخص حزبه.