شؤون فلسطينية

اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة والقدس

اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت العديد  من المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
 
ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد رامي نعيم طقاطقة (16 عاما)، ورضا هشام سلام ديرية (16 عاما)، وكلاهما من بلدة بيت فجار، وهشام الخطيب من منطقة الجداول من بيت جالا.

وفي ساعة  متأخرة من الليلة الماضية اقتحمت آليات الاحتلال أطراف بلدتي بيت وزن وصرة غرب نابلس، وصادرت كاميرات المراقبة من عدة محال تجارية؛ للبحث عن مقاومين استخدموا سيارة وأطلقوا النار على مستوطنة يتسهار جنوب نابلس. 

وفي رام الله وسط الضفة الغربية داهمت آلياتٍ أخرى للاحتلال، قرية كفر نعمة قضاء ، وتمركزت في عدة حارات فيها.

واقتحمت قوة إسرائيلية اخرى ضاحية الرامة في الخليل وداهمت أحد المنازل، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا بزعم العثور على سلاح وذخائر في منزله بمخيم شعفاط.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبادة أبو جمعة من بلده الطور بالقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن أيلول/سبتمبر من العام المنصرم 2020.

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