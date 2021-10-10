الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة قريباً ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا





ونفى سعيد تصريحات للرئيس الأسبق منصف المرزوقي، بأن يكون قد دعا للتدخل الخارجي، موضحاً أنه كان قد دعا باريس لعدم دعم الانقلاب، وليس للتدخل في تونس.



وطالب سعيد بودن إلى التسريع في تشكيل الحكومة، مؤكداً على ضمان الحريات في البلاد، في إشارة إلى عدم منع المظاهرة التي صدرت دعوة تنظيمها اليوم الأحد تنديداً بالتدابير الاستثنائية.



واستقبل الرئيس نجلاء بودن رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة، واطلع خلال الاجتماع على سير عملية تشكيل الحكومة، وفق ما جاء في البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية.





رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، عن تشكيل الحكومة الجديدة قريباً جداً، مؤكداً على ضمان احترام الحريات في البلاد.وقال سعيد خلال اجتماعه مع رضا الغرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية: "إن تونس لن تقبل أن تكون تحت وصاية أي كان، وانتقد طلب بعض الأشخاص من الأطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي".