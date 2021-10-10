"الدفاعات الجوية السعودية" تعترض مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

المدنيين من مواطنين، ومقيمين، ومن جنسيات مختلفة".



وأفاد المالكي بأن الهجوم العدائي نتج عنه 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، كما خلّف أضرارا مادية بسيطة تمثلت في تهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.



رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام سعودية "إن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية".وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم أمس، عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة على مطار الملك عبد الله بجازان، أطلقها الحوثيون.كما أكدت تدمير مسيّرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، "سقطت مسيّرة مفخخة مساء الجمعة على مطار الملك عبد الله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين