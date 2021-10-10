المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل تصل إلى إسرائيل





وستقيم حكومة الاحتلال اليوم جلسة احتفالية على شرفها ثم تجتمع مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء، نفتالي بينت.



يشار الى ان هذه سابع زيارة تقوم بها المستشارة الألمانية لإسرائيل منذ توليها هذا المنصب قبل حوالي 16 عاما.

رام الله - دنيا الوطنوصلت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انغيلا ميركيل الى إسرائيل الليلة الماضية في آخر زيارة رسمية لها قبل تركها المنصب.