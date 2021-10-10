شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 28-19 29-18 بيت لحم 28-18 28-19 29-18
رام الله والبيرة 27-17 27-18 28-17 طولكرم 29-20 29-21 30-20
نابلس 29-19 29-20 30-19 قلقيلية 29-20 29-21 30-20
جنين 31-20 31-21 32-20 سلفيت 28-18 28-19 29-18
طوباس 32-21 32-22 33-21 روابي 29-19 29-20 30-19
الخليل 27-17 27-18 28-17 غزه 28-21 28-22 29-21
أريحا 36-24 36-25 37-24 خانيونس 28-21 28-22 29-21
الأغوار الشمالية 34-22 34-23 35-22 رفح 29-20 29-21 30-20

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