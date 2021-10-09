بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين



























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والامن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري، يوم الاثنين.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، التوجه لإجراء فحص كورونا، غداً الأحد، بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وأشارت الوزارة، إلى أنه على المسافرين، التواجد الساعة 7 صباح الإثنين، في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.