شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهاجم شبانا مقدسيين وتعتدي عليهم بالضرب قرب باب العامود

قوات الاحتلال تهاجم شبانا مقدسيين وتعتدي عليهم بالضرب قرب باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شبانا مقدسيين، واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت احدهم، قرب باب العامود في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال هاجمت عددا من الشبان المقدسيين أثناء تواجدهم قرب باب العامود، وأطلقت الكلاب البولسية باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تعتقل احدهم، بحسب وكالة الأبناء الرسمية (وفا).

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال لاحقت الشبان في شارع السلطان سليمان بالقدس، بعد ان اجبرتهم على مغادرة باب العامود بالقوة.

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