دولي

سنغافورة تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات (كورونا) منذ بداية الجائحة

سنغافورة تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات (كورونا) منذ بداية الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 3703 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم السبت وهي أعلى زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة، في حين تم تسجيل 11 وفاة جديدة بالمرض.

ودفعت زيادة في الإصابات في الآونة الأخيرة نتجت عن تخفيف بعض القيود سنغافورة لتعليق المزيد من إجراءات فتح الاقتصاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما شددت القيود أيضا من بداية الأسبوع الماضي والتي جعلت سقف التجمعات الاجتماعية شخصين وجعلت العمل من المنزل الاختيار الأول.

جدير بالذكر أنه تم تطعيم أكثر من 80 في المئة من سكان سنغافورة ضد الفيروس.

أخبار ذات صلة

تقرير يكشف كيف حاول ترامب ترتيب محاولة قلب نتائج الانتخابات 2020

تقرير يكشف كيف حاول ترامب ترتيب محاولة قلب نتائج الانتخابات 2020

بريطانيا تسجل 34950 إصابة و133 وفاة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل 34950 إصابة و133 وفاة بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تنشر &#34;القبة الحديدية&#34; في قاعدتها الأمامية في المحيط الهادئ

الولايات المتحدة تنشر "القبة الحديدية" في قاعدتها الأمامية في المحيط الهادئ

مسؤولة إسرائيلية: شمعون بيريز اعتدى علي جنسيًا مرتين

مسؤولة إسرائيلية: شمعون بيريز اعتدى علي جنسيًا مرتين

ارتفاع أعداد مصابي زلزال اليابان إلى 43 شخصًا

ارتفاع أعداد مصابي زلزال اليابان إلى 43 شخصًا

زلزال يضرب جنوب غرب إيران

زلزال يضرب جنوب غرب إيران

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد بأفغانستان

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد بأفغانستان

الجنائية الدولية تطلب توضيحا أمميا بشأن حكام أفغانستان الجدد

الجنائية الدولية تطلب توضيحا أمميا بشأن حكام أفغانستان الجدد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جمعية علماء الهند تدين قرار الاحتلال السماح لليهود بالصلاة في &#34;الأقصى&#34;

جمعية علماء الهند تدين قرار الاحتلال السماح لليهود بالصلاة في "الأقصى"

مستوطنون يحطمون مركبات مواطنين في بيت إكسا شمال غرب القدس

مستوطنون يحطمون مركبات مواطنين في بيت إكسا شمال غرب القدس

قناة (كان): مصر تلقت تعهدات جدية من حماس للتحرك بهذه الملفات

قناة (كان): مصر تلقت تعهدات جدية من حماس للتحرك بهذه الملفات

مستوطنون يعتدون على عدد من المزارعين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

مستوطنون يعتدون على عدد من المزارعين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

مجدلاني يثمن إقرار اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا قانونا بربط المساعدات للاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين

مجدلاني يثمن إقرار اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا قانونا بربط المساعدات للاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين

دويكات: مستمرون بمعركة تطهير &#34;بيتا&#34; إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل

دويكات: مستمرون بمعركة تطهير "بيتا" إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل

&#34;الديمقراطية&#34; توجه دعوة للسلطة بشأن التغيرات بالرأي العام العالمي لصالح قضيتنا

"الديمقراطية" توجه دعوة للسلطة بشأن التغيرات بالرأي العام العالمي لصالح قضيتنا

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

منوعات

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها &#34;هذه الفنانة لقيطة&#34;

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها "هذه الفنانة لقيطة"

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

عربي

القوات العراقية: طائراتنا ستؤمن أجواء المدن في يوم الانتخابات

القوات العراقية: طائراتنا ستؤمن أجواء المدن في يوم الانتخابات

المغرب.. مصرع 10 أشخاص في محاولة لبلوغ جزر الكناري الإسبانية

المغرب.. مصرع 10 أشخاص في محاولة لبلوغ جزر الكناري الإسبانية

&#34;لبنان يدخل العتمة الشاملة&#34;.. انفصال تام لشبكة الكهرباء في البلاد

"لبنان يدخل العتمة الشاملة".. انفصال تام لشبكة الكهرباء في البلاد

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)