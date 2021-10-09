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القوات العراقية: طائراتنا ستؤمن أجواء المدن في يوم الانتخابات

القوات العراقية: طائراتنا ستؤمن أجواء المدن في يوم الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
نوه اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، بشأن الطلعات الجوية التي ستقوم بها الطائرات العراقية يوم غد الأحد.

وقال في بيان صحفي، إن "طائرات القوة الجوية ستقوم يوم غد بالتحليق فوق سماء عدد من المحافظات وبارتفاع مناسب، مما قد يؤدي إلى سماع أصواتها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف، أن "هذه الطلعات ستكون للرصد والاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام" .

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية يوم غد الأحد وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

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