الصحة بغزة: بدء التطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس (كورونا) في شهر نوفمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد رامي العبادلة، مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى في وزارة الصحة بقطاع غزة، أن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع، سيكون في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وأوضح العبادلة، أن الفئات المستهدفة من الجرعة الثالثة ستكون محددة، لافتا إلى أنها تشمل مقدمي الخدمة الصحية، وكبار السن لمن فوق 55 عاما، وذوي الأمراض المناعية والمزمنة، للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والخطر.وفي السياق، أشار مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة، إلى أن عدد الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية في القطاع، يصل الى 173 ألف مواطن، أي 14% من أفراج المجتمع، أما الحاصلين على الجرعة الأولى فقط، عددهم 440 ألف مواطن، أي 37% من أفراد المجتمع.