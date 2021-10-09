شؤون فلسطينية

ما هي شروط حركة حماس التي وضعتها لتثبيت التهدئة مع الاحتلال؟

ما هي شروط حركة حماس التي وضعتها لتثبيت التهدئة مع الاحتلال؟
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الميادين)، عن مصادر لم تسمها، بأن هناك تقدما في المحادثات التي تجريها قيادة حركة حماس مع المسؤولين المصريين المعنيين في القاهرة. 

وفي التفاصيل، أكدت المصادر، أن حركة حماس تعهدت باستمرار حالة التهدئة طالما التزم الاحتلال بها، مشيرة إلى أن تثبيت التهدئة يتم ضمن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار المتبادل.

وفي هذا الإطار، أكدت المصادر، أن حركة حماس اشترطت منع تغول الآليات الإسرائيلية نحو المناطق الفلسطينية الحدودية الشرقية لقطاع غزة، بالإضافة إلى وقف الاحتلال إطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين.

وبحسب المصادر، أكدت حماس على ضرورة التحرك بحرية مطلقة في ما تعرف بالمنطقة الآمنة أي في المناطق الحدودية.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة وضعت بين أيدي المخابرات المصرية تصوراً كاملاً لصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، موضحةً أن تصور حماس لصفقة التبادل هو أن تتم على مرحلتين لكن الملف حتى اللحظة يراوح مكانه.

وشددت المصادر على أن الكرة بشأن صفقة التبادل باتت في الملعب الإسرائيلي، مؤكدةً أن الصفقة في رؤية حماس لها معايير واضحة وثابتة، وقد تعهدت المخابرات المصرية ببذل جهد لمعرفة الموقف الإسرائيلي.

هذا وتم الاتفاق أيضاً في محادثات القاهرة على الإسراع في عملية الإعمار في قطاع غزة.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قد أفادت أن جهاز المخابرات المصرية تلقى تعهدات قوية وجدية من حركة حماس للتحرك في ملفات صفقة تبادل الأسرى وتثبيت التهدئة مع إسرائيل

ونقلت القناة عن مصدر رفيع المستوي مطلع على تفاصيل المباحثات المكوكية التي يجريها رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، مع وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي، قوله: "إن حماس أبدت مرونة كافية مع وضع شروط رئيسية رفض ذكرها لإنجاز تلك الملفات.

وأوضح أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، منوها إلى أن الوفد الإسرائيلي الذي زار العاصمة المصرية قبل أيام، تسلم رسالة من المخابرات المصرية، تتعلق بنتائج المشاورات مع حماس حول الملفات المطروحة.

وتوقع المصدر بأن يكون هناك لقاء جديد نهاية الشهر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترعاه مصر وتشرف عليه الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية حول الملفات المطروحة.

وكانت القناة أشارت إلى أن وفد حماس في القاهرة اتفق مع المسؤولين المصرين على جملة من القضايا الخاصة بعملية إعادة اعمار قطاع غزة، ومن أبرزها، البدء بالتحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا، وإدخال كافة المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر معبر رفح.

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