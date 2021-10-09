مستوطنون يحطمون مركبات مواطنين في بيت إكسا شمال غرب القدس











رام الله - دنيا الوطنحطم مستوطنون، اليوم السبت، عددا من مركبات المواطنين في قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن مستوطني "هار شموئيل" المقامة على أراضي القرية، حطموا زجاج عدد من المركبات، التي اضطر أصحابها لإيقافها قرب المستوطنة المذكورة، بسبب اغلاق قوات الاحتلال الطريق الواصلة بين القرية والقدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم المستوطنون فيها بالاعتداء على مركبات المواطنين في بيت إكسا، حيث أحرقوا قبل عدة أشهر أربع مركبات لأهالي القرية في المنطقة ذاتها، وحطموا زجاج مركبات أخرى واعطبوا اطاراتها.يذكر أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي نسمة، وهم معزولون بالكامل خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، وتتعمد سلطات الاحتلال التضييق عليهم لدفعهم إلى ترك قريتهم.