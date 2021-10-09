عاجل

  • قناة (كان): مصر تلقت تعهدات جدية من حماس للتحرك بملفي التهدئة وصفقة تبادل الاسرى

شؤون فلسطينية

بلدية غزة: هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

بلدية غزة: هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بلدية غزة أن هبوطاً كبيراً حدث ليلة أمس في المنطقة المتضررة في شارع بغداد مقابل "مقبرة التوينسي" بحي الشجاعية شرق المدينة والتي  تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت إن الهبوط هو مؤشر لما حذرت منه سابقاً من حدوث انهيارات وتسرب لمياه الأمطار والصرف الصحي في المناطق المتضررة وانعكاس تأخر عملية الإعمار سلبياً على الأوضاع في المدينة إذا لم يتم التدخل العاجل والبدء في عملية إعمار البنية التحتية كأولوية عاجلة تزامناً مع إعمار المنشآت السكانية.

وأفادت البلدية أن الهبوط ناجم عن تسرب مياه من خط المياه المتضرر الذي تم صيانته بشكل أولي وعاجل عقب العدوان وتسربت المياه في التربة ما أدى لهبوط في الشارع.

وقالت إن طواقمها تحركت للمكان فور تلقيها إشارة الهبوط في الشارع وبدأت بصيانة خط المياه وسيتم عقبه ردم الهبوط بالتراب لمنع وقوع حوادث أو أضرار للسائقين.

وأضافت أنها أجرت أعمال صيانة مؤقتة وعاجلة لخط المياه وللمنطقة المذكورة عقب انتهاء العدوان مباشرة وتم فتح الشارع لتسهيل الحركة المرورية، لحين توفر مشاريع إعمار للمناطق المتضررة.

ودعت البلدية كافة المؤسسات المحلية والدولية للتدخل العاجل والإسراع في عملية إعادة الإعمار تحسباً لتفاقم الأوضاع خلال فصل الشتاء وسقوط مياه الأمطار.

وجددت البلدية تحذيرها من تأخر عملية إعادة الإعمار وأكدت ضرورة الإسراع والبدء بها قبل دخول تساقط الأمطار وضرورة تزامنها وتوازيها مع عملية إعمار المنشآت والبيوت السكنية.

كما حذرت البلدية من عواقب تأثير  فصل الشتاء ومياه الأمطار على المناطق التي تضررت ودخول مياه الأمطار والصرف الصحي في باطن التربة وحدوث انهيارات في المناطق المتضررة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي  الأخير في شهر مايو الماضي ألحق أضراراً كبيرة وواسعة في البنية التحتية والمرافق الخدماتية في المدينة.


أخبار ذات صلة

قناة (كان): مصر تلقت تعهدات جدية من حماس للتحرك بهذه الملفات

قناة (كان): مصر تلقت تعهدات جدية من حماس للتحرك بهذه الملفات

مستوطنون يعتدون على عدد من المزارعين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

مستوطنون يعتدون على عدد من المزارعين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

الهباش يحذر من قيام جهات صهيونية أمريكية بانتهاك حرمة مقبرة &#34;مأمن الله&#34; الإسلامية

الهباش يحذر من قيام جهات صهيونية أمريكية بانتهاك حرمة مقبرة "مأمن الله" الإسلامية

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع: حماس تصدر بياناً في ختام اجتماعات مكتبها السياسي بالقاهرة

طالع: حماس تصدر بياناً في ختام اجتماعات مكتبها السياسي بالقاهرة

مجدلاني يثمن إقرار اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا قانونا بربط المساعدات للاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين

مجدلاني يثمن إقرار اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا قانونا بربط المساعدات للاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين

دويكات: مستمرون بمعركة تطهير &#34;بيتا&#34; إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل

دويكات: مستمرون بمعركة تطهير "بيتا" إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل

&#34;الديمقراطية&#34; توجه دعوة للسلطة بشأن التغيرات بالرأي العام العالمي لصالح قضيتنا

"الديمقراطية" توجه دعوة للسلطة بشأن التغيرات بالرأي العام العالمي لصالح قضيتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على عدد من المزارعين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

مستوطنون يعتدون على عدد من المزارعين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

مجدلاني يثمن إقرار اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا قانونا بربط المساعدات للاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين

مجدلاني يثمن إقرار اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا قانونا بربط المساعدات للاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين

دويكات: مستمرون بمعركة تطهير &#34;بيتا&#34; إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل

دويكات: مستمرون بمعركة تطهير "بيتا" إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل

&#34;الديمقراطية&#34; توجه دعوة للسلطة بشأن التغيرات بالرأي العام العالمي لصالح قضيتنا

"الديمقراطية" توجه دعوة للسلطة بشأن التغيرات بالرأي العام العالمي لصالح قضيتنا

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

فلسطين: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

منوعات

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها &#34;هذه الفنانة لقيطة&#34;

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها "هذه الفنانة لقيطة"

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

عربي

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات