بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وعلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (10 أكتوبر).وقالت إن السفر للمتبقي من الحافلة الأولى + الثانية + الثالثة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/33)، مشيرة إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.