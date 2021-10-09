مجدلاني يثمن إقرار اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا قانونا بربط المساعدات للاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، إقرار اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا- بركلي قانونا بربط المساعدات المالية المقدمة للاحتلال بعدم استخدامها في التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، أو في اعتقال الأطفال.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا القرار يؤكد الصحوة في صفوف مؤسسات المجتمع المحلي الأمريكية وتغييرا في الرأي العام الذي يدرك خطورة إحراءات الاحتلال الاستيطانية والاعتداءات المخالفة لكافة المواثيق والقوانين الدولية باعتقال الأطفال وتعريضهم للتعذيب والأسر في ظروف صعبة.وتابع مجدلاني: أن اقرار الاتحاد مشروع قانون يحمل رقم: “ASUC 21 / 22-019 SR”، لدعم مشروع آخر كانت قد تقدمت به عضو الكونغرس بيتي ماكولم برقم (2590)، ويحمل اسم “الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل قانون الاحتلال العسكري للكيان الصهيوني”، انتصارا لقضية شعبنا وتماشيا مع القانون الدولي ودفاعا عن حقوق أطفال فلسطين.ودعا كافة اتحادات الطلاب في العالم إلى اتخاذ قرارات بوقف التعامل الأكاديمي والعلمي مع دولة الاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان وخصوصا الأطفال والاعتداءات المتواصلة على الطلبة والأطفال.