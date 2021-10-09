شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رئيس جمهورية أوغندا يوويري كاجوتا موسيفيني، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى الاستقلال.

وأعرب عباس في البرقية، عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والاحترام، التي يحرص على مواصلة العمل المشترك، من أجل تعزيزها، والارتقاء بها، لما فيه خير ومنفعة البلدين والشعبين، وعن تقديره لدعم الرئيس الأوغندي لقضية شعبنا العادلة، ومؤازرته في جميع المحافل، من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير.

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