الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رئيس جمهورية أوغندا يوويري كاجوتا موسيفيني، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى الاستقلال.وأعرب عباس في البرقية، عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والاحترام، التي يحرص على مواصلة العمل المشترك، من أجل تعزيزها، والارتقاء بها، لما فيه خير ومنفعة البلدين والشعبين، وعن تقديره لدعم الرئيس الأوغندي لقضية شعبنا العادلة، ومؤازرته في جميع المحافل، من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير.