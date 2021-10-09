شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: نرفض عزم مؤسسات صهيونية أميركية إقامة احتفال في مقبرة "مأمن الله"

الخارجية الفلسطينية: نرفض عزم مؤسسات صهيونية أميركية إقامة احتفال في مقبرة "مأمن الله"
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين عزم مؤسسات صهيونية أميركية إقامة احتفال تهويدي، الاثنين المقبل، على جزء من مقبرة "مأمن الله" في مدينة القدس، التي تحتضن رفات المقدسيين والمسلمين، منذ ما يزيد على ألف سنة، جزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس، ومقدساتها، ومواطنيها، ويندرج في إطار محاولات تغيير معالمها الحضارية وهويتها العربية الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن هذا الحفل "المشؤوم" ينظمه عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، على رأسهم السفير السابق ديفيد فريدمان المقيم في مستعمرة "بيت ايل"، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، المعروف بمواقفه الصهيونية المتطرفة، ويضاف إلى سجل انتهاكات سلطات الاحتلال للحقوق السياسية والتاريخية والثقافية الفلسطينية منذ عام 1948، في مواصلة محو آثار هذا المعلم التاريخي من الوجود، والذاكرة، من خلال نبش قبورها، وبناء المتنزهات والملاهي فوقها.

وأضافت، ان إقامة ما يسمى بـ"متحف التسامح" التابع لمؤسسة "سيمون ويزانتال" الأميركية الصهيونية على جزء من مساحة المقبرة، تمت منذ عام 2010، بتسهيل وتعاون مع سلطات الاحتلال، ورغم اعتراضات قدمها عشرات المقدسيين في المحاكم المحلية وفي عرائض قدمت لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة الى هذا الاعتداء الاستفزازي على مقبرة إسلامية تاريخية، وتعتبره انتهاكها صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

وبهذا الصدد، طالبت الوزارة الإدارة الأميركية الحالية بعدم مشاركة مسؤوليها بهذا الاحتفال "البشع"، الذي يتناقض مع السياسة الأميركية بشأن مستقبل مدينة القدس، مؤكدة أنه لا يحق لأحد أي كان الاعتداء على أرضنا وأهلنا فيها، كما لا يحق لأي كان انتهاك حرمة مقدساتنا المسيحية والإسلامية فيها.

وطالبت المنظمات الدولية المعنية بإدانة ووقف مثل هذه الانتهاكات المتواصلة للحقوق السياسية، والثقافية، والتاريخية، والقانونية، والدينية الفلسطينية في القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

مستوطنون يعتدون على المزارعين بكفر ثلث جنوب قلقيلية

مستوطنون يعتدون على المزارعين بكفر ثلث جنوب قلقيلية

19 أسيرًا معزولون في ظروف شديدة القسوة بسجن &#34;النقب&#34;

19 أسيرًا معزولون في ظروف شديدة القسوة بسجن "النقب"

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

فلسطين: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

حماس: نحن ومقاومتنا نرقب عن كثب ما يحدث داخل السجون

حماس: نحن ومقاومتنا نرقب عن كثب ما يحدث داخل السجون

(مكان): مصر تتوصل إلى تفاهم مع حماس في ملفي التهدئة وتبادل الأسرى

(مكان): مصر تتوصل إلى تفاهم مع حماس في ملفي التهدئة وتبادل الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

المطران حنا: استفحال جرائم القتل في مجتمعنا ظاهرة مؤلمة ومقلقة

المطران حنا: استفحال جرائم القتل في مجتمعنا ظاهرة مؤلمة ومقلقة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس

"العربية الفلسطينية": السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس

حماس: أبلغنا مصر أن استمرار إضراب الأسرى وتعنت الاحتلال سيؤدي إلى ما لايحمد عقباه

حماس: أبلغنا مصر أن استمرار إضراب الأسرى وتعنت الاحتلال سيؤدي إلى ما لايحمد عقباه

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

(فدا) يرحب ببيان &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

(فدا) يرحب ببيان "هيومن رايتس ووتش" بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

منوعات

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها &#34;هذه الفنانة لقيطة&#34;

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها "هذه الفنانة لقيطة"

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

عربي

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات