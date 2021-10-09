فلسطين: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 11 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2012 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و (1) في بيت لحم، و (1) في طولكرم، و(2) في قلقيلية، و(3) حالات في نابلس.وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 6، الخليل 12، بيت لحم 21، أريحا والأغوار 6، ضواحي القدس 2، نابلس 24، قلقيلية 2، سلفيت 2، رام الله والبيرة 17، جنين 8، طولكرم 3، قطاع غزة 364، لافتة إلى أنه تم إجراء 3082 فحصا.وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 10، الخليل 32، بيت لحم 41، أريحا والأغوار 55، ضواحي القدس 15، نابلس 100، قلقيلية 31، سلفيت 33، رام الله والبيرة 65، جنين 88، طولكرم 85، قطاع غزة 1457.وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت إلى وجود 76 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 167 مصابا، بينهم 14 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.