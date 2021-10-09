شؤون فلسطينية

حماس: نحن ومقاومتنا نرقب عن كثب ما يحدث داخل السجون

حماس: نحن ومقاومتنا نرقب عن كثب ما يحدث داخل السجون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، إن سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، "جريمة منظمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، بشكل مخالف للقرارات والأعراف الدولية".

وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حول أوضاع الأسرى، والأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجًا على مواصلة الاحتلال اعتقالهم الإداري: "نؤكد على حق أبناء شعبنا وأسرانا الأبطال، مجابهة السجان ومواجهة الاعتقال الاداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى مع أبسط المعايير الانسانية بكافة السبل والوسائل".

وشدد على أن مواصلة الأسرى كايد الفسفوس ومقداد القواسمة وعلاء الأعرج وهشام أبو هواش ورايق بشارات وشادي أبو عكر الإضراب المفتوح عن الطعام، خطوة جريئة تساندها مقاومتنا الباسلة وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي.

وتابع جبارين: "إننا في حركة حماس نتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى ولا سيما المضربين منهم، وقد تواصلنا مع كافة الجهات والوساطات وخصوصًا الوسيط المصري، وكان ملفهم حاضرًا وبقوة في حديثنا ولقاءاتنا مع الأشقاء المصريين.

وقال القيادي في حماس: "تابعنا عدم التزام الاحتلال بتعهداته وتراجعه عن بعض ما التزم به للحركة الأسيرة، وبناءً على ذلك فإننا نسعى وبشكل حثيث ومتواصل ونعمل على منع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى داخل السجون والحفاظ على حقوقهم ومنجزاتهم، ونؤكد بأننا ومقاومتنا نرقب عن كثب ما يحدث داخل السجون".

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