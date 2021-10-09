شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس

"العربية الفلسطينية": السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية اصدار قرار من محكمة من محاكم الاحتلال بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى تعد فاضح على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وتحد سافر لمشاعر المسلمين في كل مكان، مؤكدة ان استمرار الاحتلال بانتهاكاته في المسجد الاقصى سيشعل المنطقة لان شعبنا لن يقف مكتوف الايدي امام عدوان الاحتلال  المتواصل على المقدسات.

واضافت الجبهة في تصريح صحفي ان على العالم الوقوف عند مسؤولياته والتحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال ودفعه الى الالتزام بقواعد القانون الدولي ووقف استفزازاته وعدوانه المتواصل على المقدسات الاسلامية في المدينة المقدسة، مؤكدة ان حالة الصمت الدولي على ممارسات الاحتلال يجعلها ظلولة فوق القانون، ويفقد الشعوب الثقة بالمجتمع الدولي وهيئاته التي من اولى مهامها حفظ الامن والسلم الدوليين، مؤكدة ان المقدسات خط احمر .

واهابت الجبهة باهلنا الصامدين في القدس بالتصدي لاقتحامات المستوطنين والمتطرفين ومنعهم من دخول المسجد الاقصى داعية جماهير شعبنا الى الخروج في كل مكان للتعبير عن رفضهم عما يجري في القدس من انتهاكات للاحتلال.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

مستوطنون يعتدون على المزارعين بكفر ثلث جنوب قلقيلية

مستوطنون يعتدون على المزارعين بكفر ثلث جنوب قلقيلية

الخارجية الفلسطينية: نرفض عزم مؤسسات صهيونية أميركية إقامة احتفال في مقبرة &#34;مأمن الله&#34;

الخارجية الفلسطينية: نرفض عزم مؤسسات صهيونية أميركية إقامة احتفال في مقبرة "مأمن الله"

19 أسيرًا معزولون في ظروف شديدة القسوة بسجن &#34;النقب&#34;

19 أسيرًا معزولون في ظروف شديدة القسوة بسجن "النقب"

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

فلسطين: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

حماس: نحن ومقاومتنا نرقب عن كثب ما يحدث داخل السجون

حماس: نحن ومقاومتنا نرقب عن كثب ما يحدث داخل السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الأوغندي بذكرى الاستقلال

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون جنوب نابلس

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

حقوق الإنسان بالمنظمة: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يثبت انخراط (فيسبوك) بمحاربة شعبنا

المطران حنا: استفحال جرائم القتل في مجتمعنا ظاهرة مؤلمة ومقلقة

المطران حنا: استفحال جرائم القتل في مجتمعنا ظاهرة مؤلمة ومقلقة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس

"العربية الفلسطينية": السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس

حماس: أبلغنا مصر أن استمرار إضراب الأسرى وتعنت الاحتلال سيؤدي إلى ما لايحمد عقباه

حماس: أبلغنا مصر أن استمرار إضراب الأسرى وتعنت الاحتلال سيؤدي إلى ما لايحمد عقباه

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

(فدا) يرحب ببيان &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

(فدا) يرحب ببيان "هيومن رايتس ووتش" بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

منوعات

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها &#34;هذه الفنانة لقيطة&#34;

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها "هذه الفنانة لقيطة"

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

عربي

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات