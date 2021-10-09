"العربية الفلسطينية": السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس

رام الله - دنيا الوطناعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية اصدار قرار من محكمة من محاكم الاحتلال بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى تعد فاضح على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وتحد سافر لمشاعر المسلمين في كل مكان، مؤكدة ان استمرار الاحتلال بانتهاكاته في المسجد الاقصى سيشعل المنطقة لان شعبنا لن يقف مكتوف الايدي امام عدوان الاحتلال المتواصل على المقدسات.واضافت الجبهة في تصريح صحفي ان على العالم الوقوف عند مسؤولياته والتحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال ودفعه الى الالتزام بقواعد القانون الدولي ووقف استفزازاته وعدوانه المتواصل على المقدسات الاسلامية في المدينة المقدسة، مؤكدة ان حالة الصمت الدولي على ممارسات الاحتلال يجعلها ظلولة فوق القانون، ويفقد الشعوب الثقة بالمجتمع الدولي وهيئاته التي من اولى مهامها حفظ الامن والسلم الدوليين، مؤكدة ان المقدسات خط احمر .واهابت الجبهة باهلنا الصامدين في القدس بالتصدي لاقتحامات المستوطنين والمتطرفين ومنعهم من دخول المسجد الاقصى داعية جماهير شعبنا الى الخروج في كل مكان للتعبير عن رفضهم عما يجري في القدس من انتهاكات للاحتلال.