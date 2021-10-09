شؤون فلسطينية

قيادي بـ (الجهاد): "النظام البحريني" يثبت ولاءه للاحتلال بقمع المتظاهرين

رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د.يوسف الحساينة، أن عمليات القمع التي شنتها قوات الأمن البحرينية بحق المتظاهرين في العاصمة المنامة رفضًا للتطبيع الإسرائيلي وافتتاح سفارة في المملكة "يدلل على أن النظام المطبع يحاول بكل السبل إثبات ولائه واندماجه مع الكيان في حلف أمني، عسكري، سياسي ضد طموحات وآمال الشعوب العربية والإسلامية، وخاصة الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض كل يوم للإرهاب والبطش والتنكيل من قبل الكيان الصهيوني الغاصب الذي لا يتوانى عن المحاولات المحمومة والممنهجة لطرد أبناء شعبنا من وطنهم ومصادرة أرضهم وتهويد مقدساتهم".

وقال: "كل التحية والإكبار والإجلال نُبرقها من فلسطين الصابرة والصامدة والمقاتلة، لشرفاء البحرين وأبطالها، وكذلك لكل شرفاء وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الذين يؤكدون يوماً بعد آخر، عمق الانتماء لفلسطين والقدس، وقيم العدل والحرية والإنسانية".

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