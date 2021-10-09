ارتفاع أعداد مصابي زلزال اليابان إلى 43 شخصًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب اليابان، الخميس الماضي، إلى 43 شخصا.ونقلا عن وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، وصفت حالة مصابين في محافظتي تشيبا وسايتاما بالحرجة.فيما قالت وزارة البنية التحتية للأراضي والنقل والسياحة، إن ما يقرب من 75 ألف مصعد لا يعمل في جميع أنحاء طوكيو، مع إنقاذ كافة المحصورين الذين كانوا عالقين في 28 مصعدا.في حين ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، أن الزلزال وقع الخميس في تمام الساعة 22.41، وضرب بقوة 5.9 درجات وعلى عمق 80 كم محافظة تشيبا شمال شرق العاصمة طوكيو.وأشارت إلى احتمال وقوع هزات ارتدادية بنفس القوة خلال الأسبوع المقبل، محذرة من الانهيارات الصخرية والأرضية.