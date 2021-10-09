حماس: أبلغنا مصر أن استمرار إضراب الأسرى وتعنت الاحتلال سيؤدي إلى ما لايحمد عقباه

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران أن قيادة حركة حماس تتابع بشكل يومي وحثيث قضية الأسير المقداد القواسمي وإخوانه الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.وأكد بدران في تصريح صحفي، أن قيادة حماس تواصلت مع العديد من الجهات، آخرها الإخوة في مصر، مشيراً إلى أنه جرى الحديث معهم بشكل جدي حول هؤلاء الأسرى.وقال بدران لقد أبلغنا الإخوة في مصر أن استمرار إضراب الأسرى، وتعنت الاحتلال قد يؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا يحمد عقباه.وأكد أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري الظالمة كسيف مسلط على أبناء شعبنا في الضفة بشكل خاص، ويسعى من خلالها إلى تفريغ الضفة الغربية من أبنائها المخلصين والأحرار.ولفت إلى أن الأسرى يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام من أجل وقف هذه السياسة الإجرامية بحق شعبنا.وتوجه بدران بالتحية إلى عائلة القواسمي التي رسمت صورة من صور الصمود والثبات من خلال تقديمها للشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين.