دولي

زلزال يضرب جنوب غرب إيران

زلزال يضرب جنوب غرب إيران
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إنَّ زلزلاً بقوة 5 درجات ضرب صباح اليوم السبت، ضواحي مدينة جنوب غرب إيران.

وأضاف المركز بأن الزلزال وقع في عمق 7 كم من سطح الارض عند الساعة 2 و46 دقائق و25 ثانية (حسب التوقيت المحلي).

وأشار إلى أنه كان على بعد 25 كيلومتر من مدينة قلعة خواجة التابعة لمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران و46 كيلومتر من مدينة جلكرد التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

أخبار ذات صلة

ارتفاع أعداد مصابي زلزال اليابان إلى 43 شخصًا

ارتفاع أعداد مصابي زلزال اليابان إلى 43 شخصًا

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد بأفغانستان

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد بأفغانستان

الجنائية الدولية تطلب توضيحا أمميا بشأن حكام أفغانستان الجدد

الجنائية الدولية تطلب توضيحا أمميا بشأن حكام أفغانستان الجدد

إيران توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا

إيران توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا

إيران: حوارنا مع السعودية يسير بالاتجاه الصحيح وتوصلنا إلى اتفاقات معينة

إيران: حوارنا مع السعودية يسير بالاتجاه الصحيح وتوصلنا إلى اتفاقات معينة

أكثر من 100 قتيل في انفجار داخل مسجد بأفغانستان

أكثر من 100 قتيل في انفجار داخل مسجد بأفغانستان

صحفي إسرائيلي: إيران مصممة على الانتقام لسليماني ومحسن زاده

صحفي إسرائيلي: إيران مصممة على الانتقام لسليماني ومحسن زاده

بريطانيا.. الإصابات اليومية بـ(كورونا) عند أعلى مستوى منذ شهر

بريطانيا.. الإصابات اليومية بـ(كورونا) عند أعلى مستوى منذ شهر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: استفحال جرائم القتل في مجتمعنا ظاهرة مؤلمة ومقلقة

المطران حنا: استفحال جرائم القتل في مجتمعنا ظاهرة مؤلمة ومقلقة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس

"العربية الفلسطينية": السماح لليهود بالصلاة بالأقصى تعد فاضح على الوضع التاريخي والقانوني للقدس

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

(فدا) يرحب ببيان &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

(فدا) يرحب ببيان "هيومن رايتس ووتش" بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

دبور وأبو العردات يستقبلان وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان

دبور وأبو العردات يستقبلان وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

&#34;الثقافة&#34; تفتتح سوق العاصمة في محافظة طولكرم

"الثقافة" تفتتح سوق العاصمة في محافظة طولكرم

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تحث العرب والمسلمين على حماية الأقصى

"التحرير الفلسطينية" تحث العرب والمسلمين على حماية الأقصى

منوعات

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها &#34;هذه الفنانة لقيطة&#34;

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها "هذه الفنانة لقيطة"

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

عربي

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات