زلزال يضرب جنوب غرب إيران

رام الله - دنيا الوطنقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إنَّ زلزلاً بقوة 5 درجات ضرب صباح اليوم السبت، ضواحي مدينة جنوب غرب إيران.وأضاف المركز بأن الزلزال وقع في عمق 7 كم من سطح الارض عند الساعة 2 و46 دقائق و25 ثانية (حسب التوقيت المحلي).وأشار إلى أنه كان على بعد 25 كيلومتر من مدينة قلعة خواجة التابعة لمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران و46 كيلومتر من مدينة جلكرد التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.