غزة: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1503 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 364 إصابة جديدة بالفيروس.وأضافت أنه تم تسجيل 1457 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي متراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 176141 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 15544 حالة، وإجمالي المتعافين 159142 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1455 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة، من بينها 200 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 451035 شخصا.