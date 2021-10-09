شؤون فلسطينية

غزة: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1503 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 364 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 1457 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي متراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 176141 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 15544 حالة، وإجمالي المتعافين  159142 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات  1455 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة، من بينها 200 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 451035 شخصا.

أخبار ذات صلة

تقرير: مزيد من المشاريع الاستيطانية الجديدة بمحيط القدس لوأد ما يسمى &#34;حل الدولتين&#34;

تقرير: مزيد من المشاريع الاستيطانية الجديدة بمحيط القدس لوأد ما يسمى "حل الدولتين"

(فدا) يرحب ببيان &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

(فدا) يرحب ببيان "هيومن رايتس ووتش" بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

الصحة بغزة: أكثر من 17 امرأة حامل توفيت بسبب (كورونا)

الصحة بغزة: أكثر من 17 امرأة حامل توفيت بسبب (كورونا)

دبور وأبو العردات يستقبلان وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان

دبور وأبو العردات يستقبلان وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

&#34;الثقافة&#34; تفتتح سوق العاصمة في محافظة طولكرم

"الثقافة" تفتتح سوق العاصمة في محافظة طولكرم

حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت

حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تحث العرب والمسلمين على حماية الأقصى

"التحرير الفلسطينية" تحث العرب والمسلمين على حماية الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يرحب ببيان &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

(فدا) يرحب ببيان "هيومن رايتس ووتش" بشأن تحيز فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني

دبور وأبو العردات يستقبلان وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان

دبور وأبو العردات يستقبلان وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

&#34;الثقافة&#34; تفتتح سوق العاصمة في محافظة طولكرم

"الثقافة" تفتتح سوق العاصمة في محافظة طولكرم

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تحث العرب والمسلمين على حماية الأقصى

"التحرير الفلسطينية" تحث العرب والمسلمين على حماية الأقصى

المالكي يعقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب افريقية

المالكي يعقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب افريقية

قيادي بحماس يعقب على قرار محكمة الاحتلال بإلغاء صلاة المستوطنين بالأقصى

قيادي بحماس يعقب على قرار محكمة الاحتلال بإلغاء صلاة المستوطنين بالأقصى

الأسير يعقوب قادري يدخل عامه الــ19 في سجون الاحتلال

الأسير يعقوب قادري يدخل عامه الــ19 في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

بسبب هنا الزاهد.. ما حقيقة خلاف أحمد حاتم مع أحمد فهمي؟

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

مصطفى شعبان يصدم الوسط الفني ويرفض التعامل مع هؤلاء الفنانات

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

ياسمين صبري تصدم جمهورها بتفاصيل مسلسلها القادم

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد كيف سخر محمد هنيدي من هذا الطفل الصيني بسبب مواقع التواصل

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها &#34;هذه الفنانة لقيطة&#34;

شاهد: مي العيدان تثير غضب جمهورها "هذه الفنانة لقيطة"

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

بعد ساعات على طرح أغنيته الجديدة.. علي جاسم يعتزل بشكل نهائي

شاهد: نادين نسيب نجيم تصدم جمهورها بآخر قرار لها

شاهد: نادين نسيب نجيم تصدم جمهورها بآخر قرار لها

عربي

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

اليمن: تسجيل 8 وفيات و34 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

إصابة ستة جنود سوريين في قصف إسرائيلي على مطار التيفور بريف دمشق

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات